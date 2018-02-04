Саакашвили и его сторонники потребовали, чтобы Порошенко подал в отставку 18 февраля

В Киеве экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники потребовали, что президент Украины Петр Порошенко объявил о своей отставке 18 февраля.

Об этом сообщает «Левый берег».

Бывший губернатор Одесской области выступил перед участниками митинга на Европейской площади.

- Я хочу обратиться к Порошенко. Если он сейчас спокойно уйдет, не допустив кровопролития, уйдет и признает, что не смог он быть на высоте. Он был хорошим директором конфетной фабрики, может быть. Но не суждено ему быть президентом. Рожденный ползать летать не может... Я ему хочу сказать, если он сейчас уйдет, украинский народ очень терпеливый и очень благородный. Он оценит хотя бы то, что он избежал кровопролития и хотя бы не допустил гражданской войны и окончательного позора Украины в глазах мировой общественности. Я уверен, что в таком случае ему многое простят и оставят в покое, - сказал он.

В противном случае, пригрозил Саакашвили, «от народного гнева его ничего не спасет». Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко зачитал резолюцию митинга. Он заявил, что главу государства ждут 18 февраля на Майдане. От него ожидают добровольной отставки согласно Конституции Украины.

- 18 февраля 2018 года в 12 часов мы выходим на Майдан в Киеве, на майданы во всех областях Украины в городах и городках. Нас выйдут миллионы, - сказал он.

По примерным оценкам, в сегодняшнем марше в Киеве приняли участие около 7 тысяч человек.