Бывший генеральный секретарь НАТО получил должность в «российском» банке в Латвии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен теперь будет работать заместителем председателя совета в латвийском банке Norvik Banka.

Об этом сообщает «Информнапалм».

Владельцем этого банка является российский банкир Григорий Гусельников. В сферу его влияния также входит «Вятка Банк». Недавно этот банк в консорциуме с белорусами пытался выкупить украинский филиал российского «Сбербанка». За «белорусами» стояли структуры российского олигарха Михаила Гуцериева, который контролирует «Руснефть», «Бинбанк» и «Эльдорадо». В свое время Гусельников работал на Гуцериева. Кстати, Михаил и Саит-Салам Гуцериевы попали в недавний отчет США о российских олигархах, приближенных к Кремлю.

С точки зрения бизнеса, назначение экс-генсека НАТО – это просто очередная удачная операция по привлечению влиятельных лоббистов. Расмуссен – известный датский политик, был министром налогообложения и финансов (1987-92), премьер-министром Дании (2001-2009) и генсеком НАТО (2009-2014). Но именно восьмому по величине банку Латвии с российскими корнями удалось пригласить к себе такого известного политика. Конечно, возможно, что это обычное коммерческое назначение. В конце концов, Расмуссен даже является советником Петра Порошенко.