Апелляционный суд Киева признал законным отказ предоставить Саакашвили статус беженца

Киевский апелляционный административный суд 5 февраля апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).

Об этом объявила коллегия судей во главе с Андреем Коротких, передает «Левый берег».

- Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, - сказал он.

Коротких заявил, что апелляция защиты экс-президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений. Этим решением суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.

Решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева избрал Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 10 сентября, экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.

Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.