Генпрокуратура завела дело на немецких депутатов, посетивших аннексированный Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело по факту незаконного въезда немецких депутатов в оккупированный Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию гражданами Германии начато уголовное производство.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Установлено, что 3 февраля 2018 года в нарушение определенного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в Автономную Республику Крым прибыли граждане Германии. Немцы планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти.

Сейчас проверяются все обстоятельства совершения уголовного преступления.

3 февраля на оккупированый полуостров приехала делегация региональных немецких политиков, представляющих правопопулистскую Альтернативу для Германии (AfD). Делегация собирается оставаться в Крыму до 9 февраля, а ее представители заявили, что «не боятся угроз Киева».

Правительство Германии уже раскритиковало действия депутатов AfD и подтвердило непризнание незаконной аннексии Крыма.