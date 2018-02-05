США начали вывод войск из Ирака после заявлений о победе над ИГИЛ, - СМИ

США начали выводить свои войска из Ирака после заявлений Багдада о победе над террористами ИГИЛ.

Об этом сообщает The Associated Press.

По данным источников, десятки американских военнослужащих с оружием и оборудованием были перевезены из Ирака в Афганистан.

В свою очередь, источник агентства в Багдаде заявил, что возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск впервые после начала войны против ИГИЛ.

По словам высокопоставленного иракского чиновника, выведены будут около 60% американских военнослужащих – это около 4 тыс. человек. Источник добавил, что этот процесс официально еще не начался.

Американские войска были введены на территорию Ирака в 2003 году в рамках операции по свержению режима Саддама Хусейна.

9 декабря 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о завершении трехлетней войны против террористической организации Исламское государство.

По данным американских военных, по состоянию на ноябрь 2017 года боевики ИГИЛ потеряли 95% территорий своего «халифата», который провозгласили в 2014 году на обширных территориях Ирака и Сирии.