Глава Николаевской ОГА раскритиковал Администрацию морских портов: «Она не нужна вообще»

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко в Верховной Раде во время круглого стола «Развитие судостроения и судоходства Украины» раскритиковал деятельность Администрации морских портов Украины.

Видео своей речи Савченко опубликовал в «Facebook».

- Я уверен, что Администрация морских портов Украины сейчас как орган не нужна вообще. Она ничего не сделала, кроме того, что все деньги, которые собираются на Николаевщине, они остаются в Одессе и делают там дноуглубительные работы… Моя позиция, как главы ОГА, я предлагаю прекратить деятельность АМПУ или чтобы она занималась государственным регулированием, - сказал Савченко.

Также он возмутился тем, что каждое судно, которое заходит в Николаев, должно платить в семь раз больше сборов, чем в других областях. Савченко поднял вопрос и того, что в стране нет украинских судов, а есть «оффшорный флот». Он предложил изменить подход к налогообложению судостроителей, которым сложно развивать свой бизнес и напомнил о долгах по зарплате на «Николаевском судостроительном заводе» (бывшем заводе имени 61 коммунара).

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ показало шикарные дома задержанных экс-руководителей АМПУ.