Экс-Генпрокурор Ярема вступил в партию БПП и стал замом скандального Кононенко

Бывший генеральный прокурор Виталий Ярема вступил в политическую партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и сразу стал заместителем киевской областной территориальной организации по политическо-правовой работе.

Об этом говорится на сайте партии.

7 февраля киевская облорганизация партии провела конференции, на которой обновили руководящий состав.

«Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему и избрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии», - сказано в сообщении.

Возглавляет областную партийную ячейку депутат Игорь Кононенко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что экс-генпрокурор Ярема регулярно принимает у себя прокуроров и депутатов.

Отметим, что народный депутат Сергей Лещенко заявлял, что при Яреме действовала схема, где экс-чиновники получали «индульгенцию» для снятия санкций в ЕС.