Экс-Генпрокурор Ярема вступил в партию БПП и стал замом скандального Кононенко

Бывший генеральный прокурор Виталий Ярема вступил в политическую партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и сразу стал заместителем киевской областной территориальной организации по политическо-правовой работе.
Об этом говорится на сайте партии.
7 февраля киевская облорганизация партии провела конференции, на которой обновили руководящий состав.
«Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему и избрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии», - сказано в сообщении.
Возглавляет областную партийную ячейку депутат Игорь Кононенко.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что экс-генпрокурор Ярема регулярно принимает у себя прокуроров и депутатов.
Отметим, что народный депутат Сергей Лещенко заявлял, что при Яреме действовала схема, где экс-чиновники получали «индульгенцию» для снятия санкций в ЕС.