Не хочу отправлять Саакашвили в грузинскую тюрьму, - Луценко

В случае отказа экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в политическом убежище в Украине, политик получит возможность на добровольную или принудительную депортацию в выбранную им страну.

Об этом в интервью ТСН заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая – добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья… В Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединение семей (Family Union). Вторая возможность – добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу – то есть Польша. А также экстрадиция на требование генеральной прокуратуры Грузии», – сказал он.

Генпрокурор напомнил также о недавней встрече с руководством грузинской прокуратуры, которые подтвердили желание получить Саакашвили по экстрадиции.

«Для этого нужно пройти еще несколько долгих судебных процедур. Но мы идем этим путем, потому что Украина подписала соответствующее международное обязательство, в том числе перед Грузией. Ладно, я скажу это. Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение. Я вам честно сказал, я бы очень не хотив отправлять его в грузинскую тюрьму», – признал Луценко.

Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева для Саакашвили.

Как сообщалось, 10 сентября, экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.