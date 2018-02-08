«Давайте не будем говорить о льготах, а выработаем четкие правила для инвесторов», - губернатор Николаевщины

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко во время круглого стола «Развитие судостроения и судоходства Украины», который проходил в Верховной Раде, призвал поскорее выработать четкие правила, понятные для инвесторов и избавить их от лишней нагрузки.

Так, губернатор в своем выступлении сделал акцент на том, что самое ценное, что делает инвестор – это создает рабочие места и никакому инвестору не нужны «подачки» в виде льгот, а всего лишь нужны четкие правила.

- Для того, чтобы пришел инвестор, он должен понимать четкие правила, которых сегодня, к сожалению, не существует. И он должен понимать в какой способ и за счет чего он будет возвращать себе вложенные средства и получать прибыль, - заявил Савченко.

Он уверен, что николаевские предприятия могут строить суда для украинского флота даже в нынешних сложных условиях.

Отдельно глава ОГА остановился на ситуации, которая сложилась на «Николаевском судостроительном заводе» и заявил, что город Николаев, имея огромный потенциал из судостроителей, превращается в «большой киоск».

- Сегодня Николаевщина, жемчужина судостроения, имеет уволенными около одиннадцати тысяч квалифицированных судостроителей. Город Николаев, превращается в такой себе «сознательный киоск». Те люди, которые знают, как строить корабли, вынуждены идти работать на рынки. Они имеют инженерное, техническое образование, но у них нет возможности его применить, - отметил Савченко.

Помимо этого, он высказал свое мнение относительно ситуации, которая сложилась вокруг Администрации морских портов. Губернатор еще раз акцентировал внимание на том, что считает несправедливым распределение средств, которые собираются с деятельности портовой отрасли на Николаевщине.