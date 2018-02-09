Исполком горсовета не смог отменить договора на пользование участками с незаконными строениями на николаевском рынке

На заседании в пятницу, 9 февраля, исполнительный комитет Николаевского городского совета из-за нехватки голосов не смог поддержать отказ о прекращении срока действия договора об установлении личного срочного сервитута для обслуживания группы сооружений на рынке «Оберегова» в микрорайоне Соляные.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

За проект решения проголосовали 10 членов исполкома – для позитивного прохождения вопроса не хватило одного голоса. При голосовании за вопрос воздержались Андрей Кротов, Сергей Станишевский, Александр Омельчук и Евгений Попадин.

Первый вице-мэр Владимир Крыленко поинтересовался, почему некоторые члены исполкома не поддерживают это решение, на что член исполкома Андрей Кротов сообщил, что ему только вчера пришли проекты решения сегодняшнего заседания и он не проработал вопрос. По словам Кротова, он хочет лично посмотреть ситуацию на рынке и изучить подробно вопрос.

Замначальника управления земельных ресурсов горсовета Александра Ефименко по просьбе Крыленко пояснила суть проблемы:

– Это группа передвижных сооружений в общем количестве земельного участка 150 квадратных метра. Это пять групп по 24 квадратных метра и две группы по 30 квадратных метров. Земельный участок передавался для размещения передвижных сооружений, но соответственно письма ГАСИ в николаевской области разместили сооружения разместили с нарушениями – сооружение связано фундаментом с землей.

После пояснения члены исполкома снова проголосовали за вопрос, но результат не изменился. В итоге вопрос перенесли для повторного рассмотрения.

Напомним, что ранее прокуратура Николаевской области подала в суд на ООО «Оберегова», которую связывают с депутатом от «Самопомощи» Федором Панченко. В прокуратуре фирму заподозрили в создании схемы по незаконной застройке семи арендованных земельных участков коммунальной собственности.