Найем заявил, что Савченко знал о готовящемся расстреле участников Майдана – сам губернатор назвал это «слухами»

Алексей Савченко Народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко знал о подготовке расстрела Майдана в феврале 2014 года так как ему об этом, якобы сообщал Юрий Крысин.

Об этом он заявил с трибуны в Верховной Раде Украины в пятницу, 9 февраля.

По словам нардепа, Алексею Савченко об этом, якобы, сообщил его знакомый Юрий Крысин, который был осужден к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Кому нынешний председатель Николаевской ОГА передал эту информацию, Найем не знает.

Кроме того, по словам Найема, Крысин, якобы, был партнером бывшего Генпрокурора Виталия Яремы и Алексея Савченко по «Аванта-Банку».

«До Майдана Юрий Крысин работал директором фирмы «Пятый регион», сотрудники которого привлекались к охране «Авант-Банка». Банка, который напрямую аффилирован с бывшим Генеральным прокурором Украины Виталием Яремой. Тем самым, через пять дней после назначения которого Крысину поменяли подозрение с убийства на хулиганство. Во времена работы Яремы Генпрокурором ведомство активно переводило свои зарплатные проекты именно в «Авант-Банк» и даже рассматривался вопрос размещения в этом банке счетов Генпрокуратуры. До 2012 года сын Виталия Яремы работал помощником председателя правления банка. Но и это не все. Председателем правления «Авант-Банка» на тот момент работал нынешний губернатор Николаевской области и бывший народный депутат фракции БПП Алексей Савченко», – написал Найем на своей странице в Facebook.

В то же время, вопрос о связях с Крысиным и о том, что последний сообщал о готовящихся расстрелах, был задан Алексею Савченко журналисткой журнала «Новое время» Кристиной Бердинских во время интервью. В ответ председатель Николаевской ОГА назвал все это слухами.