Найем заявил, что Савченко знал о готовящемся расстреле участников Майдана – сам губернатор назвал это «слухами»

Народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко знал о подготовке расстрела Майдана в феврале 2014 года так как ему об этом, якобы сообщал Юрий Крысин.
Об этом он заявил с трибуны в Верховной Раде Украины в пятницу, 9 февраля.
По словам нардепа, Алексею Савченко об этом, якобы, сообщил его знакомый Юрий Крысин, который был осужден к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Кому нынешний председатель Николаевской ОГА передал эту информацию, Найем не знает.
Кроме того, по словам Найема, Крысин, якобы, был партнером бывшего Генпрокурора Виталия Яремы и Алексея Савченко по «Аванта-Банку».
«До Майдана Юрий Крысин работал директором фирмы «Пятый регион», сотрудники которого привлекались к охране «Авант-Банка». Банка, который напрямую аффилирован с бывшим Генеральным прокурором Украины Виталием Яремой. Тем самым, через пять дней после назначения которого Крысину поменяли подозрение с убийства на хулиганство. Во времена работы Яремы Генпрокурором ведомство активно переводило свои зарплатные проекты именно в «Авант-Банк» и даже рассматривался вопрос размещения в этом банке счетов Генпрокуратуры. До 2012 года сын Виталия Яремы работал помощником председателя правления банка. Но и это не все. Председателем правления «Авант-Банка» на тот момент работал нынешний губернатор Николаевской области и бывший народный депутат фракции БПП Алексей Савченко», – написал Найем на своей странице в Facebook.
В то же время, вопрос о связях с Крысиным и о том, что последний сообщал о готовящихся расстрелах, был задан Алексею Савченко журналисткой журнала «Новое время» Кристиной Бердинских во время интервью. В ответ председатель Николаевской ОГА назвал все это слухами.
«- У меня вопрос, касающийся Юрия Крысина. Он в свое время, насколько я понимаю, отвечал за охрану банка Авант, которым вы руководили. До сих пор говорят, что вы поддерживаете с ним дружеские отношения. Это так или нет?
- Вы даже в вопросе ошибаетесь. Я верну вас в плоскость того, что этот вопрос, после всего того, что я сделал для нашей страны, сделал для нашего государства, он обиден. И я этот вопрос воспринимаю, как личное оскорбление от вас, к сожалению.
- Объясните мне.
- Я вам объясняю. Любое преступление, касающееся времен революции, или чего-то другого, я воспринимаю, как личное оскорбление. Я за это поднялся, я за это воевал, я за это пошел в парламент, я за это сегодня работаю председателем ОГА. Простите меня пожалуйста, я отдаю все, что у меня есть. Я отдаю последнее. Я отдаю свое сердце, душу и вы мне задаете этот вопрос. Ну он просто обиден для меня. Мне нечего тут комментировать. Я не могу ничего вам даже сказать.
- Тогда я задам последний вопрос, который касается Крысина, потому что не могу его не задать. Мне известно, из моих источников, Крысин признался, что он вас предупреждал о 18 февраля (уточнение: не о 18, а о 20 февраля). Так это или нет?
- Все следственные действия должны комментировать следователи и должна комментировать именно ГПУ, или орган, в котором происходили первоочередные, или другие следственные действия. Я вас возвращаю в плоскость того, что я сказал. Вы затрагиваете тему, которая для меня очень оскорбительна и сегодня наш с вами разговор и все, что я вам говорил, вы просто нивелировали, к сожалению.
- Почему?
- Знаете почему? Потому что вы меня не услышали. Вы услышали какие-то слухи и сплетни.
- Это не слухи», - привела отрывок из интервью Кристина Бердинских на своей странице в Facebook.