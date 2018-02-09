«Я представитель Мариуполя», - в Раде нардеп-«оппоблоковец» отказался выступать на украинском языке

Народный депутат от «Оппоблока» Сергей Матвиенков отказался выступать в Верховной Раде на государственном языке.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ»

Так, во время Часа вопросов к правительству нардеп начал выступление с вопросом на русском языке. При этом вице-спикер Ирина Геращенко призвала его говорить на украинском языке, но Матвиенков проигнорировал просьбу.

- Я представитель города Мариуполь. Если мы говорим о реинтеграции Донбасса, если вы таким образом относитесь к русскому языку… – возмутился нардеп.

Это вызвало возмущение его коллег. Однако Матвиенков все равно еще несколько раз пытался продолжать на русском языке. В итоге Ирина Геращенко передала слово для ответа премьер-министру Владимиру Гройсману, переведя вопрос депутата от «Оппоблока» на украинский язык.

Напомним, ранее нардеп от «Оппоблока» в Раде заявил, что на Донбассе идет гражданская война.

Ранее сообщалось, что нардеп от ОБ Дунаев прикрывал боевиков ЛНР. В настоящее время Сергей Дунаев является народным депутатом от фракции «Оппозиционный блок» и не скрывает своих симпатий к пророссийским вооруженным формированиям. 9 мая 2015 года, выступая на митинге в Лисичанске, Дунаев назвал боевиков ЛНР «героями».

Отметим, что ранее сообщалось о том, что «Оппозиционный блок» предлагает амнистировать боевиков, воюющих на Донбассе