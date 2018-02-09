«Народный фронт» навязывает «будущему» главе Нацбанка «своих» людей в заместители, - СМИ

Яков Смолий Фракция «Народного фронта» выдвинет Якову Смолию требование взять в заместители членов Совета НБУ Василия Фурмана и Елену Щербакову.

Об этом пишет FinClub.

Политическая сила бывшего премьер-министра Арсения Яценюка планирует 19 февраля заслушать Якова Смолия.

- Кандидатура Смолия нас устраивает, но мы хотим, чтобы состав правления покинули некоторые члены команды Гонтаревой – Олег Чурий и Катерина Рожкова, – заявил изданию представитель фракции НФ.

Два других собеседника рассказали, что «Народный фронт» хочет введения в состав правления НБУ двух «своих» людей: нынешних членов Совета Нацбанка Елены Щербаковой и Василия Фурмана.

Елена Щербакова займет место Олега Чурия – замглавы НБУ, который курирует валютную политику. Щербакову в Совет НБУ на шесть лет летом 2016 года делегировала именно фракция «Народного фронта».

До назначения членом Совета она была советником председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного, который является давним соратником Арсения Яценюка.

Ее последней должностью в Нацбанке была позиция директора генерального департамента денежно-кредитной политики. В декабре 2014 года Валерия Гонтарева отпустила ее из НБУ «по собственному желанию».

Василий Фурман может занять место первого замглавы НБУ, которое освободится после «повышения» Якова Смолия, либо место замглавы Катерины Рожковой, которая курирует банковский надзор и проект «национализации ПриватБанка». Но эта «замена» произойдет только, если «фронтовикам» и Смолию удастся уговорить ее уйти.

«Но пока этот сценарий выглядит наименее вероятным, поскольку будет выглядеть как победа Игоря Коломойского, которого считают близким к «Народному фронту», - пишет издание.

Василий Фурман стал членом Совета НБУ на шесть лет в октябре 2016-го по квоте главы государства. Ранее член Совета НБУ Тимофей Милованов говорил, что Фурман вместе с Щербаковой находились в Совете НБУ в идеологической оппозиции к Гонтаревой.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко намерен назначить зама Гонтаревой главой Нацбанка – внес кандидатуру на рассмотрение Рады.