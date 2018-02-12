И.о. мэра Николаева назначила советника Сенкевича и экс-«тигипковца» главным по внешним связям

Исполняющая обязанности мэра Татьяна Казакова назначила советника городского головы Никиту Козыренко начальником отдела международных отношений управления информационной политики и внешних отношений.

Об этом сообщает издание NikLife, ссылаясь на ответ на информационный запрос.

Так, 9 января 2018 года Татьяна Казакова подписала приказ о назначении Никиты Козыренко на должность с 11 января. При этом конкурс на должность не проводился, что в комментарии NikLife сам подтвердил сам Козыренко.

«Никита Козыренко живет в Николаеве, учился в ЧГУ им. Петра Могилы. Во время пребывания на должности мэра Александра Сенкевича, он был его советником, а еще ранее – в 2010 году Никита Козыренко вместе с отцом Валерием Васильевич баллотировался в депутаты городского совета от партии «Сильная Украина», которую возглавлял Сергей Тигипко. К слову, его отец тогда возглавлял городскую организацию этой партии. Также, судя по декларации, с 1 января по 31 мая 2017 года он работал в Министерстве соцполитики на должности главного специалиста правового обеспечения и мониторинга выполнения Конвенции ООН», - пишет издание.

Издание опубликовало фото Никиты Козыренко из соцсетей, на которых он запечатлен с представителями команды отправленного депутатским корпусом Николаевского городского совета в отставку Александра Сенкевича.

«Несмотря на то, что он был назначен еще 9 января, по состоянию на 29 января в едином реестре электронных деклараций отсутствовала декларация Козыренко за 2017 год. При этом, не было на сайте и декларации кандидата на должность. Только после запроса от корреспондента NikLife о наличии декларации, она появилась на сайте. Примечательно, за год у новоиспеченного начальника управления информполитики добавилась квартира с неизвестным иностранным владельцем, которой Козыренко пользуется бесплатно», - пишет издание.

Согласно положению о структурных подразделениях исполкома Николаевского горсовета, вверенный Козыренко отдел должен заниматься формированием имиджа Николаева, развивать сотрудничество города с заграничными партнерами, принимать иностранные делегации и тому подобное.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на сайте мэрии Николаева обнародовали новую структуру исполкома: без вице-мэра по финансам