«Предлагают копеечные авиарейсы на Киев и Львов», - губернатор Николаевщины заявил, что на него давят монополисты

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Алексей Савченко
Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил о том, что на него давят монополисты в сфере авиаперевозок, чтобы николаевский аэропорт получил копеечные рейсы на Киев и Львов. 

Об этом Савченко написал на своей странице в Facebook.

«Все процессы проходят согласно плана развития. Сейчас уже стоит другая задача - планирую собрать всех туроператоров, чтобы обговорить возможности реальной загрузки рейсов и развязку маршрутов. Также сообщаю: на меня как давили, так и давят монополисты, предлагая чтобы мы получили копеечные рейсы на Киев и Львов, а взамен отдали им монополию. Я не согласен с такой позицией, так что будет не просто. Но и это я выдержу», - написал Савченко.

Напомним, что в июне 2015 года бывший тогда главой Одесской ОГА Михаил Саакашвили также заявлял о том, что на рынке авиаперевозок царит монополия

Александра Ющишена-Вязникова

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