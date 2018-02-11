«Предлагают копеечные авиарейсы на Киев и Львов», - губернатор Николаевщины заявил, что на него давят монополисты

Алексей Савченко Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил о том, что на него давят монополисты в сфере авиаперевозок, чтобы николаевский аэропорт получил копеечные рейсы на Киев и Львов.

Об этом Савченко написал на своей странице в Facebook.

«Все процессы проходят согласно плана развития. Сейчас уже стоит другая задача - планирую собрать всех туроператоров, чтобы обговорить возможности реальной загрузки рейсов и развязку маршрутов. Также сообщаю: на меня как давили, так и давят монополисты, предлагая чтобы мы получили копеечные рейсы на Киев и Львов, а взамен отдали им монополию. Я не согласен с такой позицией, так что будет не просто. Но и это я выдержу», - написал Савченко.

Напомним, что в июне 2015 года бывший тогда главой Одесской ОГА Михаил Саакашвили также заявлял о том, что на рынке авиаперевозок царит монополия.