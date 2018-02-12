Луценко фактически попросил Гройсмана отстранить министра финансов, – Лещенко

Юрий Луценко Генпрокурор Юрий Луценко в письме к премьер-министру Владимиру Гройсману фактически инициировал отстранение Александра Данилюка от должности министра финансов из-за расследования производства по уклонению от уплаты налогов.

Об этом пишет народный депутат Сергей Лещенко в блоге на «Украинской правде», ссылаясь на письмо Луценко к Гройсману от 28 декабря 2017 года.

«На днях я получил документ, где Луценко инициирует отстранение министра финансов от должности в правительстве. Основанием для этого является якобы тот факт, что департамент экономических преступлений Генпрокуратуры (в народе - департамент Кононенко-Грановского) расследует дело Данилюка на предмет возможной неуплаты налогов», - пишет Лещенко.

Он отмечает, что в рамках этого производства Государственная фискальная служба начала проверку, а поскольку ГФС формально подчиняется Министерству финансов, то у Данилюка вроде бы есть конфликт интересов. При этом Лещенко подчеркнул «формальную» зависимость ГФС от Минфина, так как «руководителя у фискальной службы нет, а исполняющий обязанности является человеком Владимира Гройсмана».

«В своем письме Луценко просит Гройсмана решить этот вопрос, но, кроме как путем отстранения от должности Данилюка, это сделать невозможно», - уверяет Лещенко.

Напомним, глава Минфина Александр Данилюк обвинил генпрокурора Юрия Луценко в затягивании дел по поводу действий бывших руководителей и владельцев «ПриватБанка», преследовании нынешнего менеджмента финучреждения, Минфина и Национального банка, в атаках на новые антикоррупционые органы и потребовал его отставки. Луценко в ответ заявил, что слова Данилюка – «банальное желание избежать уголовной ответственности».

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.