Опубликовано видео, как спецназ задержал Саакашвили и силой выволок его из ресторана

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Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий опубликовал видео, как спецназ задержал Саакашвили в киевском ресторане.

Видео адвокат опубликовал на своей странице в «Facebook».

Напомним, что 12 февраля сотрудники пограничной и миграционной служб, а также полиции задержали Саакашвили в киевском ресторане, после чего его доставили в аэропорт и отправили в Польшу. Силовики свои действия объясняют тем, что Саакашвили незаконно пересек границу во время своего возвращения в Украину, а потому его вернули обратно в Польшу.

Ранее в Госпогранслужбе утверждали, что во время задержания сторонники Саакашвили оказывали сопротивление и против них применили силу.

На опубликованном видео показано, как спецназ сначала уложил лицом в пол неизвестного мужчину, а затем сразу несколько человек силой вывели Саакашвили из ресторана. 

Вадим Богданов

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