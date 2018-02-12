Президент Украины уволил главу «Укроборонпрома» Романова

Роман Романов Президент Украины Петр Порошенко 12 февраля уволил генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Романа Романова.

Об этом идет речь в указе президента №26/2018.

На сайте «Укроборонпрома» опубликовано заявление Романова, в котором он пишет, что подал в отставку еще в прошлом году. Сейчас его заявление об уходе удовлетворили. Также Романов описывает достижения концерна за минувшие годы.

«Я принял решение покинуть свой пост главы ГК «Укроборонпром». Заявление об этом я написал еще в прошлом году… Все годы работы в «Укроборонпроме» СМИ напоминали мне, что я пришел в госконцерн из бизнеса. Это правда. И я считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, который он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 года были моим служением», - написал он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя «Укроборонпрома» из-за ситуации с долгами по зарплате на «Николаевском судостроительном заводе» (завод имени 61 коммунара). Напомним, в Николаеве рабочие «Николаевского судостроительного завода» два дня подряд перекрывали проезд по Варваровскому мосту, заявляя, что правительство их обмануло и не вернуло долги по зарплате.

Романов был назначен гендиректором госконцерна «Укроборонпром» в июле 2014 года. Во время президентской кампании он работал главой избирательного штаба кандидата Петра Порошенко в Херсонской области. Там он был известен как хозяин автосалона «Автопланета плюс» и депутат областного совета. В политику Романов пришел в 2006 году, избравшись депутатом Херсонского горсовета от «Нашей Украины». В 2009-м перешел в тогдашнюю партию Арсения Яценюка «Фронт змін», возглавлял областную парторганизацию.