Экс-заместитель Авакова отказалась от гражданства Украины

Бывший первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе возобновила гражданство Грузии, отказавшись от гражданства Украины.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемешенных лиц Юрий Грымчак в эфире «5 канала».

«Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии», — пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у АП засекретила информацию о гражданстве Абромавичуса, Деканоидзе, Згуладзе, Квиташвили, Сакварелидзе и Яресько.