Несмотря на провал январского «тимбилдинга» в Гуте, в последние недели на Банковой царит заметное оживление – тут началась активная подготовка к кампании 2019-го года. В частности, были определены ее приоритеты – «три кита для Петра Порошенко». И даже обрисован сценарий создания коалиции, которая формально выдвинет Петра Алексеевича на второй срок. Как и предполагалось, основная ставка – на банальный симбиоз админресурсов. Не все в команде власти с этим согласны и активно оглядываются по сторонам в поисках альтернативных ставок. Особенно – в контексте парламентской кампании будущего года, которая вполне может случиться раньше срока. LB.ua разбирается в деталях.

Фото: Макс Требухов

Итак, по сценарию Банковой, «тремя китами» кампании Петра Алексеевича призваны стать:

мэры;

мажоритарщики;

успехи армии.

Проанализируем по порядку.

«Мэры – наш главный ресурс»

Децентрализация по-украински дает свои, весьма специфические плоды. Расширение полномочий местной власти, наполнение локальных бюджетов создало ситуацию, при которой региональным элитам нет более никакой необходимости оглядываться на центр. Исключения случаются, но зачастую мэр областного центра куда влиятельнее главы ОГА. Не говоря уже о небольших городах областного и районного значения, в практически каждом из которых установлена «власть» своего «атамана». Со всеми соответствующими атрибутами: управлением местными чиновниками, контролем над бюджетными «потоками», плотной кооперацией с силовиками, наличием собственных «частных армий» и т.д.

Помните советский фильм «Свадьба в Малиновке»? В центре сюжета – история любви потомственной революционерки и простого пастуха. Но дело, разумеется, не в них, а в непрекращающейся борьбе красных с белыми, одной атаманской банды с партизанами, другой атаманской банды – с анархистами и т.д. К непрекращающейся чехарде жители Малиновки привыкли и лишь сетуют: «Белые пришли - грабят, красные пришли – грабят. Куда бедному крестьянину податься?».

В реалиях гражданской войны – когда на каждом хуторе заправлял свой «атаман Грицан Таврический» – нормальная, в общем-то, история.

Спустя сто лет она повторяется практически точь в точь – но в условиях агрессии внешней.

Разорвать замкнутый круг практически невозможно – в условиях децентрализации всякие апелляции притесненных граждан к Киеву бессмысленны. Не говоря уж о том, что Киев «глух и нем». И не всегда за «спасибо».

Ясно, что «атаманов Таврических» подобная ситуация более чем устраивает. Сегодня не они заинтересованы в лояльности Киева. Ровно наоборот – столица вынужденно ищет их расположения.

Петр Порошенко и Борис Филатов во время встречи в аэропорту Днепра. Фото: dp.informator.ua

«Мэры – наш главный ресурс. Если договориться с Кернесом в Харькове, с Филатовым в Днепре, Трухановым в Одессе – кампания, считай, сделана, – уверены на Банковой. – У них, мэров, сейчас «лафа»: никогда не было столько денег, столько возможностей. Второй срок Порошенко им выгоден, поскольку если придет Юля, децентрализации конец, и все они снова окажутся ни с чем».

Оптимальная форма – официальное формирование «коалиции» глав крупных городов, которые и выдвинут Петра Алексеевича на второй срок.

Наподобие того, как весной 2004-го коалиция провластных политсил (в «сборной солянке» «варились» все: от эсдеков до борцов за права женщин) номинировала Виктора Януковича в «единые кандидаты» от власти.

Единственный вопрос в том, произойдет ли это под эгидой Ассоциации городов Украины, возглавляемой Виталием Кличко?

«Если мы не привлечем Виталика на свою сторону, его быстро подберет Юля», – говорили в главном офисе страны еще месяц тому. Сегодня риторика поменялась. «Безусловно, Виталий хочет побороться за президентство, но еще не сейчас – в следующий раз. Ты же не поспоришь с тем, что плох гарант, не желающий себе второго срока, правда? Так вот, если в 2019-м президентом станет не Порошенко, но кто-либо другой, этот другой точно будет бороться потом за второй срок. Порошенко – нет. Таким образом, он – единственный, кто способен гарантировать Виталию поддержку в 2025-м», – рассуждает один из ближайших соратников Президента. Кстати, напоминаю, что именно Кличко до сих пор является (хотя и написал «отказную» полтора года тому) формальным председателем президентской партии.

Схема стройная, но имеет ряд недостатков. Например: если в «коалицию мэров» войдут, допустим, Филатов и Труханов, захочет ли к ним присоединиться, скажем, Садовой? Ну, или Бог с ним, с Садовым, а вот другие мэры городов и городков Западной Украины? Как пояснят подобную коллаборацию собственным избирателям? Особенно – перед парламентскими?

Фото: Андрей Головин

Или если в октябре-ноябре – на этапе активного старта кампании – социология покажет, что шансов на второй срок у Порошенко нет? Просто цифры не позволяют и все. Станут ли тогда региональные лидеры за Перта Алексеевича «вписываться»? Зачем им «тонуть» вместе с ним? Единственный возможный при таком раскладе мотив поддержки – это страх.

Страх и принуждение – за счет стараний силовиков и налоговиков. Применить которые у Банковой рука не дрогнет, можно не сомневаться. В этом смысле они мало чем отличаются от «папередников». Активисты «Самопомощи», «Батькивщины», других реальных (а не фейковых) оппозиционных сил могут подтвердить уже сейчас.

Увы.

30 миллионов для «правильных» мажоритарщиков

«Мажоритарщики должны стать двигателями кампании на местах. Мотиваций для них две. Ты даешь нам результат в мае, мы закрепим за тобой округ к октябрю. А если ты уже мажоритарщик и работаешь – во благо Петра Алексеевича – хорошо, то получаешь на свой округ расширенное бюджетное финансирование. Миллионов этак 30 гривен. Что даст тебе возможность запросто провести собственную кампанию», – отмечает один из главных технологов Банковой.

30 миллионов гривен – сумма немалая.

Тут, правда, требуется прямая поддержка премьера Гройсмана, но об этом далее.

Сейчас – о том, что осталось за скобками.

Фото: РБК

Во-первых, перспектива изменения избирательного законодательства. На ней настаивает Запад. В ней заинтересованы все, кроме БПП «Солидарности». Кто-то хочет установления полной «пропорционалки»; кто-то – снижения барьера до двух процентов; иные – возрождении блоков (что позволит кооперироваться всем со всеми и без особого разбора). Так или иначе, законодательные метаморфозы – предмет компромисса. И непонятно пока, какие «правила игры» получим «на выходе».

Идем далее. Сейчас в стане соратников Порошенко ключевая ставка делается на то, что Петр Алексеевич будет единственным кандидатом от власти. Дескать, остальным потенциальным желающим – Владимиру Гройсману, Юрию Луценко, Арсению Яценюку и т.д. придется его поддержать. Ключевое слово – «придется».

Но если ставка не сработает? Если кто-то из вышеперечисленных или кто-то, чья кандидатура сейчас еще неочевидна, но кто точно ассоциируется с демократическим лагерем, захочет сыграть свою игру?

Каков будет процент «оттока» голосов? Не простимулирует ли это желающих избраться в девятый созыв ВР (лично и/или делегировав своих представителей) диверсифицировать риски, разложить «яйца в разные корзины»?

Вместе с тем.

Если «план Банковой» сработает, очевидно, что ситуативным партнерам гаранта – в лице Гройсмана, Луценко, Яценюка, Кличко – полагается своя часть бонусов. В каком соотношении?

Какой будет их форма участия в осенних парламентских? Сколько мест в общем списке «партии власти» получат люди Турчинова; сумеет ли Владимир Гройсман оправдать свое прозвище «Вова-20%» («А где мои 20%?», – фраза, ставшая крылатой после одного из весенних совещаний в АП, в ходе которого Петр Порошенко и Арсений Яценюк обсуждали гипотетические пропорции будущего совместного списка); как поступить с большинством «фронтовиков»; как – с Юрием Луценко?

Фото: Владислав Содель

Не получится ли как с Виталием Кличко в 2014-м, когда венские договоренности, предполагавшие дележ парламентского списка в пропорции 50 на 50, плавно «трансформировались» в 70 на 30, а потом и в 20 на 80 (не в пользу Кличко, разумеется)?

Незабвенный Попандополо, деливший просто: «Это – мине, это – тебе, это – мине, это – снова мине», мог бы брать мастер-классы.

Говоря об этом, в АП подразумевают: Президенту все должны верить на слово.

Именно, что должны.

Даже не имея уверенности в крепости верховного слова.

Александр Турчинов

Третий «кит» для Порошенко неразрывно связан с личностью, точнее сказать – повседневной деятельностью Александра Турчинова.

«Успехи армии – его, во многом, заслуга. Он трудится в кабинете, его месяцами может быть не слышно-не видно, но он реально работает – это дает свои плоды», – уважительно понижая голос, говорят все на той же Банковой.

Говоря, подразумевают: ради второго срока Порошенко Турчинов готов «приписать» ему свои заслуги в деле развития отечественного войска. В максимально широком публичном формате.

Не секрет: Александр Валентинович де-факто начал выполнять обязанности руководителя кампании Петра Порошенко.

Фото: Максим Левин

Более того, на специальных совещаниях в АП об этом уже сообщили исполнителям на местах. «Ты не представляешь, какое это вызывало воодушевление. «Турчинов с нами» (в смысле с президентской командой, – С.К.) – очень мощный сигнал», – делится один из сопричастных.

Принимая во внимание концепцию существования «трех параллельных штабов», о руководстве штабом Турчиновым де-юре не будет заявлено никогда. Что положения дел де-факто не меняет, хоть и дает Александру Валентиновичу основания публично открещиваться от новых обязанностей.

А вот один, весьма важный, вопрос, остается – до поры до времени – без ответа. Именно: известно, что залогом предвыборного сотрудничества с Петром Алексеевичем Александр Валентинович назвал три условия (ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ).

Приняты ли они главой государства? И кто выступит/выступил гарантом их соблюдения?

Владимир Гройсман. Дойдет ли дело до отставки?

Удивительно, однако «главной проблемой» – в залоге 2019-го года – на Банковой сегодня считают не Юлию Тимошенко, но …Владимира Гройсмана.

«У Владимира Борисовича конкретно выросла корона. Он сейчас президента в грош не ставит. Не ровен час, надумает сам баллотироваться. Ясно, что не выиграет, но голоса оттянуть может», – сетует высокопоставленный соратник Порошенко, забывая о том, что сам Гройсман неоднократно – в том числе публично – свои президентские амбиции отрицал.

«Гройсмана накручивает Яценюк. Вот, просто накручивает. Сугубо из вредности. Плюс в парламенте поддерживает Парубий. Парубию же тоже надо как-то самоопределяться. И вот они на троих пока ведут игру», – вторит еще один высокопоставленный соратник. В качестве аргументов перечисляет последние действия премьер-министра, которые иначе, как электоральные, классифицировать невозможно:

«Единственный выход (заручиться поддержкой премьера, – С.К.) – убедить Гройсмана в том, что второй срок Порошенко ему выгоден. Гройсману всего сорок лет. И он должен понимать, что премьерское кресло – вершина вершин, доставшаяся ему сейчас по чистой случайности и по доброй воле нашего гаранта. Второй раз такие шансы жизнь не предоставляет. Нужно думать о том, что дальше», – рассуждает третий.

Фото: Макс Требухов

Рассуждая, как будто случайно «умалчивает» о том, что никаких гарантий повторного премьерства – после переизбрания Порошенко президентом – Гройсману не дают. А даже если бы и давали, он не настолько глуп, чтобы им верить. Аналогичный пример Валерия Пустовойтенко, которому в 1999-м для переутверждения «случайно» не хватило всего несколько голосов зала, не забыт.

Вместе с тем, конфронтация по линии АП-Кабмин продолжает нарастать.

В АП уже задумали и – не исключено – попытаются реализовать сценарий «смещение премьера».

Номинальный повод: очередное повышение – ввиду требований МВФ - тарифов. Следствие – уличные акции, возмущение парламента и все, что из этого следует. Разыгрывать подобные сценарии тут и любят, и умеют.

Потенциальный «и.о.» – Степан Кубив. О парламентском кризисе, который неизбежно последует, никто особо не думает. Главная «хотелка» – «нейтрализовать ненавистного Гройсмана», и, как говорится, пусть весь мир подождет.

К тому же, «приятное» можно совместить с «полезным». С роспуском парламента.

Если к концу лета-начала осени станет понятно, что объективные рейтинги Порошенко не позволяют ему избраться, а с мэрами и мажоритарщиками что-то пойдет не так, будет запущен механизм роспуска Рады (успеть нужно до октября, так как менее чем за год до истечения полномочий нынешнего созыва аннулировать его невозможно).

Фото: Макс Требухов

Формальные предлоги: недееспособность коалиции, неэффективность законодателей, неудовлетворительные темпы реформ, происки Гройсмана, Яценюка, Авакова, британской королевы – выбирай любой.

Учитывая чрезвычайно высокий уровень ненависти граждан к действующей власти, некий электоральный бонус (как, в свое время, у президента Грузии Михаила Саакашвили), конечно, получится. Но не факт, что с долгосрочным эффектом. Более того, не факт, что парламент с идеей роспуска согласится. Так уже однажды было при Ющенко. Когда Виктор Андреевич вознамерился повторноорно – через полтора года – разогнать Раду, та его просто проигнорировала.

С соответствующими последствиями…

«Риски, конечно, высоки. Но, давай прямо: если Порошенко не выиграет президентские, на парламентских нам всем хана», – цинично говорит высокопоставленный соратник гаранта. – Иногда бывают ситуации, когда нужно бить первым. И под дых».

На останках «фронта»: Яценюк, Аваков, Парубий

«Говоря о «Народном фронте», мы по привычке воспринимаем его как одно целое. Хотя это уже давно не так. Турчинов – с нами (с Банковой, – С.К.); Яценюк, как мы выяснили, убеждает Гройсмана в необходимости самостоятельной игры, рядом с ними – Парубий; а Аваков и вовсе не определился, с кем он – «умными или красивыми». Он, по ходу, выжидает удобное время для самоопределения», – суммирует постоянный собеседник LB.ua в АП.

Кроме обозначенных выше рисков, в главном политическом офисе страны выделяют для второго срока Петра Порошенко еще ряд угроз.

Первая – упоминавшиеся «альтернативные» кандидаты из условно демократического лагеря.

И если в том, что Юлия Тимошенко точно станет баллотироваться, сомнений не возникает, Святослав Вакарчук публично подобную возможность для себя опроверг. Хотя еще может передумать. «Пока к борьбе за президентство Слава не готов, – отмечают в близком кругу лидера «Океана Эльзы». – Главное слово: «пока». Но вот над возможностью возглавить новый – с прицелом на парламентские выборы – прогрессивный проект, он еще думает».

Фото: EPA/UPG

Зато Владимиру Зеленскому колебаться все сложнее. «Двести процентов даю, что он пойдет», – говорит тот, кого считают (и не безосновательно) главным автором данной затеи. – Ну, да, он – профессиональный комик. И что? Чем Зеленский хуже остальных? Еще и во второй тур выйдет, посмотришь».

Точно не хуже. В свое время его коллега Георгий Делиев с точно такой формулой ("В политике все клоуны, чем я хуже?") сумел стать депутатом Одесского горсовета. Причем довольно эффективным.

Об оппонентах, команде, содержательной программе, плане действий для потенциального главнокомандующего (в условиях воюющей страны) и т.д. речь, разумеется, не идет.

Тем временем разрозненный стан бывших «регионалов» всех мастей принял для себя простое, но крайне выгодное решение: на президентских под условно «бело-голубыми» знаменами баллотироваться может кто угодно, а вот основная ставка – парламентские.

Расчет прост и понятен: стать осенью 2019-го той силой, которая получит в новой ВР максимально возможное для себя количество голосов и мимо которой никак нельзя будет пройти, если ни при формировании коалиции, то при реальном учете контрольного пакета голосов – точно.

Ну, а тем временем на Банковой… Тем временем на Банковой по-прежнему рассчитывают выиграть выборы не за счет реальных дел и успехов, но просто потому, что «как же можно не любить нашего Президента?».

«Шото мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, мы накануне грандиозного шухера», – прокомментировал бы Попандопуло.

Сон Кошкина, Lb.ua