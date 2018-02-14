Выдворенный из Украины Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности

Экс-президент Грузии, лидер «Руху нових сил» Михеил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Документ, по словам Саакашвили, дает право на проживание и работу в Европейском Союзе.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, что дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», – написал он, при этом добавил, что довольно решительно настроен вернуть себе украинское гражданство.

Напомним, 12 февраля в Киеве с применением силы задержали Саакашвили и выдворили в Польшу. Позже в Киеве у здания Администрации Президента произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и полицией. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий опубликовал видео, как спецназ задержал Саакашвили в киевском ресторане.

Как сообщалось, 10 сентября, экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.