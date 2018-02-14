В Украине возможны досрочные выборы из-за коррупции, - разведка США

Украине угрожают внутренние потрясения, которыми готова воспользоваться Россия, чтобы подорвать нынешнюю прозападную ориентацию официального Киева.

Об этом говорится в письменном докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», которая была предоставлена им сенатскому комитету по вопросам разведки, где 13 февраля прошли слушания на тему глобальных угроз с которыми сталкиваются Соединенные Штатах, сообщает «Голос Америки».

В документе перечисляются факторы, которые угрожают экономическому возрождению Украины и могут потенциально привести к изменениям в ее внешней политике.

«Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается и обострение политических противостояний в преддверии намеченных президентских и законодательных выборов в 2019-м могут привести к досрочным выборам», — отмечается в докладе.

Также в документе говорится, что «лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить президента Украины Петра Порошенко и правящую коалицию в преддверии выборов 2019-го года».

Read the Statement for the Record WORLDWIDE THREAT ASSESSMENT

of the US INTELLIGENCE COMMUNITY: https://t.co/b7c2kW0shB pic.twitter.com/F4rOAQTVKS — Office of the DNI (@ODNIgov) 13 февраля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что США не видит решительных шагов по борьбе с коррупцией в Украине и прогресса в реформах.