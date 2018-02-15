Атаку вируса NotPetya организовала Россия против Украины, - МИД Великобритании

МИД Великобритании официально обвинил российские власти в направленной против Украины массированной кибератаке с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне 2017 года сотни тысяч компьютеров по всему миру.

Об этом сообщает BBC.

«Британское правительство считает, что власти России, в частности российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов… Кремль поставил Россию в прямую оппозицию к Западу, однако так быть не должно. Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества, а не пытаться втайне его разрушить», — говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Великобритании Тарика Ахмада.

В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. Однако почти три четверти случаев заражения были зафиксированы в Украине.

Как утверждают в министерстве, кибератака была лишь обставлена как вымогательство, однако истинной целью вируса было не получение выкупа, а нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики.

«Эта атака показала упорное пренебрежение суверенитетом Украины. Безрассудный запуск вируса привел к нарушению работы организаций по всей Европе и нанес ущерб в сотни миллионов фунтов», — заявил британский дипломат.

В итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе, в том числе и в России.

«Великобритания отвечает на вредоносную киберактивность независимо от того, от кого она исходит, а также возлагает ответственность за возмещение ущерба на тех, кто причиняет нам вред. Мы намерены активизировать международные усилия по укреплению свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в ЦРУ заявили, что к атаке вируса Petya в Украине причастны хакеры российской разведки.