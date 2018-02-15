Кабмин уволил соратника Саакашвили с должности замглавы Минюста

Кабинет министров Украины уволил Гию Гецадзе с должности заместителя министра юстиции по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте украинского правительства.

«Уволить Гецадзе Гию Гизоевича с должности заместителя министра юстиции Украины по собственному желанию», - говорится в распоряжении.

Отметим, Гецадзе назначили замминистра юстиции Украины по вопросам борьбы с коррупцией в январе 2015 года. Он координировал и контролировал деятельность отдела взаимодействия с международными и общественными организациями, кадровой комиссии Министерства юстиции Украины, комитета реформ.

Гецадзе является соратником экс-президента Грузии и лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, которого в начале этой недели выдворили из Украины в Польшу. После революции роз 2003 года Гецадзе стал первым замминистра юстиции Грузии. В 2003-2005 годах занимал различные политические должности в государственных органах. В 2004 году был секретарем Высшего совета юстиции Грузии. В 2004-2005 годах также занимал пост замминистра внутренних дел Грузии, а в 2005-2006 годах был губернатором региона Имеретия.