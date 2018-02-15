Скандальный экс-глава ГФС Насиров обжаловал в суде свое увольнение и требует возмещения зарплаты

Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров обратился в Окружной административный суд с требованием восстановить его в должности главы Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова к Кабинету министров Украины, второй ответчик - Государственная фискальная служба Украины», - сказано в нем.

Насиров просит суд признать противоправным и незаконным распоряжение правительства от 31 января об увольнении его с должности председателя ГФС, а также просит восстановить его на данной должности.

Кроме того, Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Напомним, что Насирова уволили 31 января в связи с наличием у него британского гражданства.

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.