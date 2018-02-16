МВФ советует Украине начать продажу государственных предприятий

Украине необходимо начать продажу государственных предприятий для улучшения ситуации с коррупцией.

Об этом заявил руководитель миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, сообщается на сайте парламента.

«Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК», — подчеркнул он.

Рон Ван Роден также отметил изменения в украинской экономике за последние два года. «Благодаря усилиям правительства и парламента мы видим, что экономика оживает и демонстрирует рост на 2-3 процента», — сказал он.

Представитель МВФ считает, что Украина нуждается в инвестициях — внутренних и иностранных. Рон Ван Роден назвал важными законы о приватизации и те, которые направлены на борьбу с коррупцией, отметив также необходимость принятия законов, направленных на улучшение бизнес-среды в стране.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что в Украине теневая экономика составляет 45%.