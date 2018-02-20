Аваков отменил приказ о награждении оружием экс-бойца «Донбасса», стрелявшего в полицейских

Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил приказ о награждении огнестрельным оружием экс-бойца добровольческого батальона «Донбасс» Александра Федорченко, которого подозревают в ранении полицейского возле Соломенского райсуда Киева.

Об этом Аваков написал в комментариях под своим постом на странице в Facebook.

«Да наградное, человек тогда заслужил боевыми действиями — увы — это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято», — написал глава МВД.

Напомним, 15 февраля около Соломенского суда Киева произошли столкновения и стрельба, в результате которой был ранен полицейский. Мужчина, который стрелял в правоохранителя, служил в батальоне «Донбасс» и получил оружие в качестве награды от МВД.

19 февраля Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста стрелявшего в полицейского Александра Федорченко.