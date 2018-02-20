Порошенко подписал закон по Донбассу: АТО «завершено», официально признано вторжение РФ

Президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Выступая на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, посвященном подписанию закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», он поручил командованию Вооруженных сил Украины готовить предложения по новому формату операции на Донбассе.

- Антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессору. Более того, в формате антитеррористической операции освободили более двух третей оккупированного Донбасса... Можем констатировать, что прямое вторжение подразделений Российской Федерации стало помехой полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений армии, которая пересекла границу, напала на вымотанную украинскую армию, сомнений в эффективности и завершении операции у меня нет, - заявил Порошенко.

- В данных условиях ведущая роль в отпоре агрессии ложится на плечи Вооруженных Сил Украины. Поэтому я в кратчайшие сроки ожидаю предложений об изменении формата во исполнение этого закона. Прошу предложить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложения о положении про оперативный штаб, стратегический замысел использования Вооруженных сил, других составляющих обороны, - сообщил президент.

Напомним, неделю назад Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7163. Документ определяет контролируемые «ДНР» и «ЛНР» территории как временно оккупированные Россией. Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин «антитеррористическая операция».

Министерство иностранных дел России заявило, что документ «хоронит» достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и «нормандский формат».