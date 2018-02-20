Украина не может удовлетворить все желания Венгрии по языковому вопросу, - МИД

Киев не сможет удовлетворить все желания венгерских нацменьшинств по языковому вопросу.

Об этом в эфире «5 канала» заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

Замглавы МИД также подчеркнула, что у Украины есть свои интересы по развитию государства, которое в том числе зависят и от развития языка.

- Мы, к сожалению, потеряли очень много времени, когда мы не занимались языковыми вопросами в течение 25 лет. Без кризиса психологического или восприятия решить этот вопрос невозможно, — отметила она.

Напомним, ранее правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.