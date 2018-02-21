Порошенко назначил и представил нового главу «Укроборонпрома» Букина

Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу госконцерна «Укроборонпром» Павла Букина.

Об этом говорится в сообщении Порошенко на странице в Facebook.

«Сегодня в открытом режиме, - перед прессой, перед обществом, перед армией - не только подводим итоги работы «Укроборонпрома», но и начинаем новый этап. Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину», - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, «Укроборонпром» станет первым в Украине государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит.

«Укроборонпром» станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит. И в конце концов, это должно быть вертикально интегрированная компания, работающая в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности, - отметил глава государства.

До назначения Букин работал генеральным директором «Укрспецэкспорта». В СМИ он фигурировал в 2017 году, когда стал известен размер зарплатыБукина, которая увеличилась на 44% и составила 579 тыс. грн. Букин работал на предприятии длительное время. В 2012-2013 годах занимал должность заместителя директора «Укроборонпром», которому подчиняется предприятие.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя «Укроборонпрома» из-за ситуации с долгами по зарплате на «Николаевском судостроительном заводе» (завод имени 61 коммунара). Позже Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» Романова

Напомним, в Николаеве рабочие «Николаевского судостроительного завода» два дня подрядперекрывали проезд по Варваровскому мосту, заявляя, что правительство их обмануло и не вернуло долги по зарплате.

Романов был назначен гендиректором госконцерна «Укроборонпром» в июле 2014 года. Во время президентской кампании он работал главой избирательного штаба кандидата Петра Порошенко в Херсонской области. Там он был известен как хозяин автосалона «Автопланета плюс» и депутат областного совета. В политику Романов пришел в 2006 году, избравшись депутатом Херсонского горсовета от «Нашей Украины». В 2009-м перешел в тогдашнюю партию Арсения Яценюка «Фронт змін», возглавлял областную парторганизацию.