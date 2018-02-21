Апелляционный суд Киева отменил постановлении об аресте олигарха Дыминского

Апелляционный суд Киева 19 февраля отменил постановление Печерского районного суда об избрании бизнесмену Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дыминского Николай Лысый.

«19 февраля 2018 года Апелляционный суд г. Киев удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киев от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

По его данным, «закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Андрею Борщу признаны необоснованными», а материалы вернули Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.

Напомним, что 18 августа автомобиль владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя женщина. Тогда вину в наезде на ее взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины. 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии. 9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в «Facebook» написала, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержания под стражей.