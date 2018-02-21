Киевский суд в по просьбе подчиненных Луценко закрыл дело против беглого министра Колобова

Печерский райсуд закрыл производство против экс-министра финансов Януковиче Юрия Колобова.

Об этом сообщил источник INSIDER в ГПУ.

По его словам, соответствующее решение суд принял 21 февраля.

Генпрокуратура обвиняла Колобова в злоупотреблении служебным положением. Ранее, по словам собеседника, было закрыто еще одно производство по ст. 358 (подделка документов)

"Таким образом, на сегодня относительно Колобова нет уголовных производств", - сказал собеседник.

После падения режима Виктора Януковича, Юрий Колобов, в отличие от других представителей правительства Азарова, остался в Украине и согласился сотрудничать с украинскими правоохранительными органами.

Как известно, Колобов занимал должность министра финансов Украины в декабре 2012 года – феврале 2014 года. Из поля зрения украинских правоохранителей исчез в августе 2014 года. В марте 2015 года был задержан в Испании по ордеру Интерпола.

Экс-министр и ряд бывших чиновников подозреваются в незаконном финансировании строительства телекоммуникационной сети спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн грн.

В апреле 2015 года Украина направила Испании запрос об экстрадиции бывшего главы Минфина. В марте 2016-го в ГПУ сообщили об отказе в экстрадиции.

В мае 2016 года стало известно, что 199,4 млн грн, принадлежащие Колобову, арестованы. 13 мая 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Колобова.

Напомним, ранее антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении экс-главы Минэкологии Злочевского.

Также напомним, что что в сентябре 2016 года экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Каськив был задержан в Панаме. Позже стало известно, что он там подал ходатайство о политическом убежище. Печерский районный суд Киева избрал для Вячеслава Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога. Позже суд разрешил ранее экстрадированному Каськиву выехать из Украины