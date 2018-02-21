«Это довольно негативный сигнал», - глава Минфина подтвердил закрытие проекта ЕС по модернизации КПП на с Украиной

Решение Европейского Союза о закрытии проекта по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе Украины является негативным сигналом для нашего государства.

Об этом сегодня, 21 февраля, в ходе брифинга сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает РБК-Украина.

- Как вы знаете, соответствующее решение стало публичным вчера. Это довольно негативный сигнал... Потому что когда мы говорим о сотрудничестве с нашими партнерами, но из собственной несостоятельности, мы просто сами себя дискредитируем. Были проблемы, они связаны с ДФС. Но это не вопрос этого года... Будем искать выход из этой ситуации, - сказал он. Министр также отметил, что строительство КПП не является функцией государственной фискальной службы и лучше всего с этой задачей могут справиться местные власти.

- Системно этот вопрос можно урегулировать несколько иначе... ГФС не должна строить таможни. Это что - строительная компания? Это не является характерной функцией для ГФС... Кто это может сделать лучше, чем местная власть? - заявил Данилюк.

Напомним, представитель ЕС заявил СМИ о том, что ЕС закрывает проект по модернизации КПП с Украиной. В то же время, в ГФС заявили, что у них пока нет информации о прекращении Европейским союзом финансирования проекта модернизации пунктов пропусков на украинской границе. В свою очередь, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что Европейский союз не закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Украиной, хотя в его реализации и есть трудности.