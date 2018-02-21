«Борьба с коррупцией в Украине не менее важна, чем борьба с российской агрессией», - замгоссекретаря США

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан призывает Украину активизировать усилия по борьбе с коррупцией.

Об этом он сказал в ходе выступления перед украинскими студентами, передают «Украинские новости».

- Борьба с коррупцией для Украины не менее важна, чем борьба с российской агрессией. Это две стороны одной монеты, - заявил он.

По словам Салливана, победа в борьбе с коррупцией - это единственный путь для Украины стать действительно богатой и свободной.

Он также подчеркнул важность создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии «За демократию через право» («Венецианская комиссия»).

- Независимый и успешный Антикоррупционный суд является краеугольным камнем для Украины. Но Украина также должна оставаться в рамках своей программы с Международным валютным фондом. Успешность программы МВФ дает международному сообществу сигнал, что Украина серьезно относится к реформам, к приватизации госпредприятий, к энергетической реформе, сохранению экономической стабильности, созданию условий для роста и инвестиций, которые нужны для заботы об украинском народе, - добавил Салливан.

Он также поприветствовал принятие реформ, которые уменьшают регламентацию для определенных секторов бизнеса и налоговую прозрачность.

Кроме того, Салливан отметил важность создания полномочных органов для расследования финансовых преступлений.

Напомним, ранее разведка США сообщала, что в Украине возможны досрочные выборы из-за коррупции.