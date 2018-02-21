В мэрии Николаева после проверки заявили, что Садыков не может занимать должность заместителя городского головы

Александр Садыков По результатам проверки обнаружена информация, которая препятствует занятию Александром Садыковым должности вице-мэра Николаева.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

«Вывод комиссии по вопросам рассмотрения и обработки результатов проверки занятия А. Садыковым должности заместителя Николаевского городского головы: По результатам рассмотрения и обработки материалов специальной проверки первого заместителя городского председателя и заместителей городского головы Николаевского городского совета (протокол №2 заседания комиссии в составе Ермолаев А.В., Кузьмичева Н.В., Татаринов В.П.), с учетом информации, полученной от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Николаевского областного военного комиссариата, Главного территориального управления юстиции в Николаевской области и предоставления объяснения, комиссия пришла к выводу, что обнаружена информация, которая препятствует занятию А.Садыковым должности, которая предусматривает занятие ответственного или особо ответственного положения, или должности с повышенным коррупционным риском», - отмечено в сообщении.

Как известно, согласно решению горсовета № 32/1 от 21 декабря 2017 года в отставку отправили «старых» вице-мэров и назначили «новых»: Владимира Крыленко, Юрия Андриенко, Сергея Диндаренко и Александра Садыкова. Также новой управделами горсовета этим решением назначили Юлию Литвинову, которая уже написала заявление на увольнение.

Позже депутат Николаевского городского совета Ростислав Филевский обратился в суд с иском об отмене этого решения горсовета о назначении чиновников.

Ранее Садыков возглавлял Николаевскую ОГА в 2005-2007 годах. Также в феврале 2018 года он заявил, что будет баллотироваться в мэры Николаева.