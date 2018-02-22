Николаевский депутат заявил, что «устал от маразма в горсовете»

Депутат Николаевского городского совета Сергйе Мотуз заявил, что в Украине политизированные местные советы под видом порядочности работают на свою руку.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Депутат рассказал, что все чаще чувствует себя не в своей тарелке, потому что не считает себя таким, как все.

- А я не такой, как все. Не такой, как все, с детской скамьи. Даже в школе я был не такой, как все, живя в (советской) системе, я выживал. А все эти люди (депутаты) – это продукты той системы. Потому что их так родители научили […] Я не такой, как все, морально и в душе. Каждому могу дать характеристику, что и почему так. А ведь под громкими фразами никто этого не понимает. Я уже четвертый созыв депутат, и я иду в депутаты, не потому что хочу быть депутатом. Я устал от этого маразма в горсовете. Я иду, потому что хочу довести до ума свою Матвеевку и поликлинику, которую возглавляю, – отметил депутат.