В Кабмине для 20 госорганов сняли запрет на проверки бизнеса

Кабинет министров Украины утвердил перечень органов государственного надзора (контроля), на которые в этом году не распространяется действие Закона Украины «О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Соответствующий перечень утвержден постановлением КМУ от 18 декабря 2017 № 1104 и обнародован на сайте Правительственного портала.

Под действие моратория не подпадает деятельность Госпродпотребслужбы и ее территориальных органов в части мероприятий по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля, государственного надзора (контроля) за соблюдением санитарного законодательства, безопасностью и отдельными показателями качества пищевых продуктов, соблюдением законодательства о защите прав потребителей, государственного надзора в сферах карантина и защиты растений.

Также выводятся из-под действия моратория Государственная фискальная служба, Минприроды, Антимонопольный комитет, Госспецсвязи, Гослекслужбы, Госгеонедра, Госгеокадастр, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), Национальная комиссия по ценным бумаг и фондовому рынку (НКЦБФР), Госавиаслужба, Госаудитслужба, Госэкоинспекция, частично – Госслужба чрезвычайных ситуаций и другие.

Напомним, что ранее замначальника ГУ ГФС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев сообщал, что владельцы рынков и арендующие у них места торговцы скрывают большую часть денежных оборотов, что ведет к огромным недоплатам в местные и государственный бюджеты.