В Николаевское теруправление и в центральный аппарат Госбюро расследования объявили конкурсы на должности руководителей

Логотип Госбюро расследований Внешняя комиссия объявила конкурс на занятие 27 руководящих должностей в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщается на странице ГБР на странице в Facebook.

В частности, в ГБР есть более 20 вакансий руководителей управлений центрального аппарата ведомства.

Кроме того, вакантные должности директоров территориальных управлений, расположенных в Киеве, Николаеве, Хмельницком , Мелитополе, Полтаве, Краматорске, Львове.

Прием документов будет осуществляться с 2 марта по 2 апреля включительно. До 1 марта Государственное бюро расследований предоставит комиссии уточненные квалификационные требования.

Отметим, что ГБР будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников главных управлений). ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры. Последняя занимается следствием начиная с 1996 года на временной основе - в соответствии с пунктом 9 Переходных положений Конституции Украины.

Закон Украины о Государственном бюро расследований принят 12 ноября 2015, подписанный Президентом 14 января 2016 и вступил в силу 1 марта 2016. Ожидается, что ГБР полноценно заработает в сентябре 2018 года.

Напомним, что конкурсная комиссия по избранию директора Государственного бюро расследований решила, что его должен возглавить Роман Труба. Также правительство утвердило структуру Госбюро расследований – территориальное управление появится и в Николаеве.