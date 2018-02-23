Садыков заявил, что на должность вице-мэра Николаева его предложил Савченко

Александр Садыков Александра Садыкова на должность вице-мэра Николаева рекомендовал и.о. мэра Николаева - секретарю Николаевского городского совета Татьяне Казаковой глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Эту информацию подтвердил сам экс-губернатор Николаевской области Садыков в ходе пресс-конференции в пятницу, 23 февраля.

Так, на вопрос журналистов о том, действительно ли губернатор Николаевской области Савченко порекомендовал исполняющей обязанности мэра Николаева Татьяне Казаковой его в качестве заместителя по вопросам транспорта, Садыков ответил утвердительно.

- Да. Во всяком случае, в наших договоренностях это звучало именно так. И неоднократно. Так как это касалось периода, когда мы работали в одной команде. Я хотел бы это не обсуждать, - отметил он.

Напомним, что ранее в мэрии Николаева после проверки заявили, что Садыков не может занимать должность заместителя городского головы.