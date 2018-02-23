«Эту ситуацию рассмотрят в суде», - Садыков заявил, что не стал вице-мэром Николаева из-за подлога документов

Александр Садыков Экс-губернатор Николаевской области Александр Садыков, которого не допустили к должности заместителя городского головы Николаева, намерен оспорить решение проверки.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в пятницу, 23 февраля.

Напомним, что в мэрии Николаева после проверки заявили, что Садыков не может занимать должность заместителя городского головы.

По словам Садыкова, такое решение стало для него неожиданным, так как еще 22 января и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова показывала ему документ, в котором было сказано, что коррупционных рисков в ходе проверки выявлено не было.

- 22 января у меня состоялся разговор с и.о. мэра Татьяной Казаковой, где она мне сказала, что там есть вопросы по спецпроверке, но все это решаемо. Вот подобная же бумага была при мне подписана 22 числа, где было прописано, что коррупционные риски не выявлены. Вчера мне дали бумагу, где написано «коррупционные риски выявлены». Я не хочу подозревать её (Казакову - прим. ПН) в каком-то подобном подлоге, но наверное, это как-то произошло, и она должна сама разобраться, как произошел этот подлог, - рассказал он.

По результатам проверки выяснилось, что Садыков не состоял на учете в военкомате. Сам он уверяет, что разобрался с этой ситуацией и получил новый военный билет.

- Прошло 25 дней и из антикоррупционного бюро пришла бумага. По результатам этой бумаги я пригласил юристов, которые занимались заполнением моей электронной декларации, самые серьезные претензии во всем были в том, что мною не указано владение пакетом в компании «Монолит». Честно говоря, я об этом предприятии забыл, оно не вело никакой деятельности на протяжении 10 лет, а вот в 2017 году это предприятие было закрыто. Закрыто в начале сентября, это я уже потом выяснил. Поэтому мои юристы, которые занимались декларацией, зайдя во все реестры, этого предприятия уже не видели. И не могли найти, и я о нем не помнил, - отметил он.

В то же время экс-губернатор заявил, что внес все необходимые изменения в свою налоговую декларацию, так как, не будучи госслужащим, имел на это полное право.

- Так как я был претендентом, то мне разрешается исправлять столько, сколько я желаю. Все эти изменения были внесены. Юристы с человеком, который здесь проводил проверку, обобщали все данные, встретились, прошлись по всем пунктам, была предъявлена моя уточненная декларация. Например, здесь написано в замечаниях, что у меня есть такое-то количество машиномест, а они в базе НАПК не нашли их. Я им предоставил копии этих документов, - подчеркнул он.

В итоге, по словам Садыкова, проводившая проверку служащая заявила, что у нее больше нет никаких замечаний.

- Итогом всего этого было то, что дама, которая проводила эту проверку, сказала: «Все, у меня замечаний нет. Все исправлено, все замечательно. Все хорошо». И Татьяна Казакова показала мне эту бумагу, подписала она ее при мне с фразой: «Ну, ты же понимаешь, я беру на себя ответственность», - резюмировал Садыков.

Помимо этого, одним из замечаний стало то, что свои корпоративные права Садыков передал не субъекту предпринимательской деятельности, а физическому лицу.

- Да, это замечание, может быть мои юристы сделали ошибку. Дальше НАПК просит, они понимают, что Садыков уже работает госслужащим, поэтому они запрашивают: «Пожалуйста, предоставьте нам учетную карту Садыкова, документы про утверждение на должность, должностную инструкцию и регламент Николаевского городского совета». То есть для НАПК я уже месяц числился на работе. Я проконсультировался, что должно было произойти после прихода этой бумаги, после прихода этой бумаги в НАПК уже должны были написать лично Садыкову, как госслужащему: «Дорогой товарищ Садыков, вы передали физическому лицу, а надо было передать субъекту предпринимательской деятельности. Поэтому мы вам даем трое суток на исправление». А это письмо пришло сейчас, - рассказал он.

Также он отметил, что не планирует оставаться в горсовете, так как не имеет права быть госслужащим. Однако, если проверку проведут снова и позволят ему это, то он останется в горсовете.

- Я не планирую работать дальше. Как я могу работать, если наш орган, который проводит проверку, сказал, что Садыков проверку не прошел. Я не могу быть госслужащим после этого. Все документы переданы юристам, они этим занимаются, в том числе ситуацией с подменой этих бумаг, она будет рассмотрена в суде, - подчеркнул экс-губернатор.

Несмотря на это, Садыков заявил, что не меняет своего решения баллотироваться в мэры.

- Свое решение идти в мэры я не меняю, в зависимости от этого. Я говорил о том, что я пришел на эту должность для того, чтобы изучить проблемы города, их лучше всего, конечно же, изучать из кабинета, ты их сразу видишь. А проблем огромное количество, но я их буду изучать по-другому и идти к этой цели, - заявил он.

Тем не менее, он не считает, что переходит в оппозицию к исполняющей обязанности мэра. Однако если раньше Садыков молчал о недостатках, то теперь планирует активно на них указывать.

- У нас в городе нет мэра, у нас есть депутат, равный среди равных, которого депутаты выбрали себе поводырем. Человека, который должен прежде всего отстаивать их интересы, с одной стороны, и волею судьбы получилось так, что теперь уже двойная нагрузка. Поэтому конечно человеку, который несет такую двойную нагрузку, если ей нужна будет помощь, то конечно я буду ей ее оказывать, - отметил Садыков.

Как сказал экс-губернатор, он обсуждал с Казаковой свой вопрос выдвижения в мэры.

- Когда происходили наши назначения, я точно также Татьяне Викторовне сказал: «Давай сделаем так, чтобы у нас не было недосказанностей. Если ты тоже собираешься идти в мэры, скажи мне, мы можем найти формулу, что каждый идет в мэры, каждый нарабатывает свои плюсы и потом сравним рейтинги, и если у меня будет 5%, а у тебя 25%, то поверь, я же не идиот деньги тратить, нервы». На что мне было заявлено: «Нет, я не мечтаю, у меня совершенно другие цели и планы». Может там какие-то другие идеи возникли у человека в процессе, - рассказал он.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Садыков заявил, что будет баллотироваться в мэры Николаева.