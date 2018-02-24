Садыков заявил, что пока нет правовых оснований для роспуска Николаевского горсовета

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Александр Садыков
Для роспуска Николаевского городского совета на данный момент нет никаких нормативно-правовых оснований.

Такое заявление сделал экс-губернатор Николаевской области Александр Садыков в ходе пресс-конференции в пятницу, 23 февраля.

По его мнению, для инициирования роспуска горсовета необходимо было постоянное фиксирование нарушений законов Украины депутатами. 

- Единственное решение, которое можно предъявить - это зонинг, - отметил он. 

Также он напомнил, что проведение выборов мэра города сейчас целиком зависит от решения Верховной Рады Украины. 

- Если будет найдена некая комбинация, удобная для власти, если будет решено Киевом 26 августа проводить выборы, то я  полагаю, что большинство в Верховной Раде попытается инициировать как можно быстрее выборы и здесь. Конкретно на 26 августа, - заявил он.

Ранее сообщалось, что Одесский апелляционный административный суд оставил без изменений постановление Николаевского окружного административного суда, которым признан незаконным план зонирования территории Николаева.

Людмила Жерновская

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