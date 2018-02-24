Садыков заявил, что пока нет правовых оснований для роспуска Николаевского горсовета

Александр Садыков Для роспуска Николаевского городского совета на данный момент нет никаких нормативно-правовых оснований.

Такое заявление сделал экс-губернатор Николаевской области Александр Садыков в ходе пресс-конференции в пятницу, 23 февраля.

По его мнению, для инициирования роспуска горсовета необходимо было постоянное фиксирование нарушений законов Украины депутатами.

- Единственное решение, которое можно предъявить - это зонинг, - отметил он.

Также он напомнил, что проведение выборов мэра города сейчас целиком зависит от решения Верховной Рады Украины.