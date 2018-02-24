Трамп осудил действия России и Ирана в Сирии: «Это позор»

Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп резко осудил действия России и Ирана в Сирии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, комментируя ситуацию в Восточной Гуте, сообщает DW.

- Содеянное Россией, Ираном и Сирией представляет собой позор в гуманитарном плане. То, что эти три страны делают с людьми в последнее время - это позор, - заявил Трамп.

Трамп также заверил, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с «Исламским государством».

- Мы там находимся по одной причине - чтобы избавиться от ИГ и вернуться домой, - отметил Президент США.

Справка

В течение последних дней сирийская армия проводит интенсивный обстрел региона Восточная Гута, который находится под контролем оппозиционных группировок. По данным "Сирийского наблюдательного совета по правам человека", только за 48 часов были убиты 250 человек.

В регионе могут быть заблокированы сотни тысяч гражданских лиц. В условиях постоянных бомбардировок в осажденном районе ощущается острая нехватка еды, чистой воды и медикаментов, сообщают очевидцы. По их словам, ситуация сравнима с бойней в Алеппо.

В четверг, 22 февраля, Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии из-за позиции России. МИД Германии призвал Россию "согласиться на временное прекращение военных действий". Голосование по резолюции запланировано на 20.00 мск в субботу, 24 февраля.