Спасибо Богу, что живой… (Исповедь отца наркомана)

Юрий Юрин Отрывок из книги издателя журнала «Горожанин» Юрия Юрина

Глава I

Не могу передать ощущение, когда внезапно узнаешь, что твой сын – законченный инъекционный наркоман. Любящий и любимый человек, плоть от плоти твоей – уже не подчиняется стандартной логике семейных взаимоотношений, общепринятому поведенческому коду жизни большинства людей.

Это похоже на тот глобальный слом стереотипов, когда лучший друг (подруга) обыденным тоном сообщает тебе, что твоя жена, оказывается, давно и цинично изменяет тебе с хорошо известным тебе (а хоть бы и неизвестным) человеком. Моральное крушение, пересмотр устоявшегося отношения к жизни. А главное – неотвязный вопрос: что же делать?

Теперь, после десяти лет не всегда бесплодной борьбы за спасение родного сына, превратившегося в семейного вурдалака, я уже знаю ответ на главный вопрос – что же делать?

Наркотическая зависимость – коварный враг. С алкоголизмом проще – алкоголика узнаешь издалека, на дальних подступах. Запах перегара, выраженный абстинентный синдром и прочие признаки, хорошо известные в быту, выработали какие-то формы сопротивления разрастанию этой ужасной привычки, уродующей сознание и образ жизни очень многих людей и семей. Наркозависимость подкрадывается тихо и незаметно для большинства окружающих.

Мой сын Андрей рос в нормальной семье. Не мажор, но и не «трудный» подросток. Нормально учился, имел друзей, занимался спортом. Распространенное заблуждение состоит в том, что якобы наличие хобби, позитивного увлечения, предотвращает появление пагубных привычек. В нашем случае произошло ровно наоборот. Сын увлеченно занимался автомодельным спортом, ездил на соревнования по разным городам и весям, завоевал титул мастера спорта международного класса… Не исключаю, что обретенная таким образом бытовая самостоятельность подтолкнула его к желанию попробовать покурить «травку».

И вот в один далеко не прекрасный день, я обнаружил, что мой сын наркоман!. Я начал гонять его, давил эти проклятые «бульбуляторы» ногами. Теперь жалею, что не сохранил ни одного из них для музея вредных привычек.

Кстати, о «бульбуляторе». Он применяется для употребления каннабиса, который считают легким наркотиком. Не без участия вездесущих средств массовой информации, давно уже, и небескорыстно, ставших лоббистами наркодилеров, в массовое сознание внедряется тезис о безвредности и даже общественной полезности легких наркотиков и о заместительной терапии, когда наркоманам вместо инъекции дают таблетки?

Все это это бред! Не бывает легких наркотиков. Есть вещи, которые меняют человеческое сознание, разрушают личность. Это и есть наркотики. И легализовывать их нельзя. Нужно пресекать разговоры о якобы легкости, безопасности, отсутствии эффекта привыкания к марихуане, экстази или чему-то еще. А заместительная терапия – это самообман, путь к уничтожению человека.

Нам настойчиво говорят, что, мол, если у наркомана «ломка» и он все равно уколется, не лучше ли ему вместо шприца с «ширкой» дать таблетку метадона? Хоть от ВИЧ-инфекции и гепатита убережем… Но мы не убережем его, а только отсрочим печальный финал. Если у вас близкий человек страдает алкоголизмом или наркоманией, если вы хотите не закрывать глаза на это, а раз и навсегда решить проблему, вам нужно действовать жестко и бескомпромиссно.

Для этого у меня есть своя «авторская» методика… Она совершенно бесплатна и индивидуальна. Хотя к каждому случаю нужно подходить с учетом личности наркомана, обстановки в семье и т.д….. Если среди вас живет алкоголик или наркоман, пока не упущено время, нужно срочно что-то делать. А знаете что? Выгнать его из дома. Сделать это должен глава семьи, тот, кто принимает ответственные решения, пользуется наибольшим авторитетом. Не стоит бояться, что он начнет бомжевать и умрет где-то под забором: в абсолютном большинстве случаев инстинкт самосохранения окажется сильнее…

В рамках этой самой методики, которая разработана и выстрадана мной на собственном печальном опыте, я даю и распространяю рекомендации, как определить, что ребенок или молодой человек начал употреблять наркотики…

Итак, начнем с того, что мы обнаруживаем, что подросток начал периодически исчезать из дома. На вопросы родителей, где он бывает, отделывается бессмысленными отговорками. На все попытки выяснить, в чем дело, реагирует со злостью и раздражением.

Далее. Подросток начал часто врать по любому поводу. Причем придуманные им версии или однообразны и примитивны, или наоборот, слишком непонятны и запутаны. Его уже не волнует, что рассказанная им история должна походить на правду. Все происходит по сценарию «поганому виду немає стиду».

Развитие ситуации приводит к тому, что за короткий период времени у парня или девушки полностью меняется круг общения, круг друзей. Причем родители новых знакомых практически не знают. Они либо вообще не заходят в гости, либо забегают на пару минут о чем-то пошептаться у двери. Однако количество телефонных разговоров у сына или дочери резко увеличилось, и в них стали проскальзывать сленговые выражения.

Признаком употребления наркотиков у подростка является также отсутствие его интереса к семейным делам и проблемам. Он становится по отношению к родным более недоверчивым и холодным. И не следует относить это к тому, что он, якобы, изменяется и взрослеет. Это изменение поведения имеет совсем другую причину.

Наблюдается резкая смена настроений у подростка: минуту назад он был веселым и жизнерадостным, а после короткого разговору стал раздражительным, вплоть до крика и истерики.

Изменились и привычки, другими стали интересы. Исчезли со стола книги, не смотрятся кинофильмы и даже общение в социальных сетях утратило эмоциональность. Иногда подросток для отвода глаз сидит над учебником, но на самом деле даже не пытается делать уроки или готовиться к экзаменам.

Одним из существенных признаков употребления подростком наркотиков является нарушение его режима сна. Иногда он может не спать и бродить по квартире полночи, а порой спит целыми днями, не просыпаясь.

И вот, наконец, родные стали замечать, что в доме начали пропадать вещи и деньги. В семьях, где имеются наркоманы, эти неприятные явления происходят сплошь и рядом.

После возвращения с прогулки домой у подростка отмечается нарушение координации движений, отсутствующий взгляд. Он стремится спрятать глаза и быстро скрыться в своей комнате.

Мы вновь возвращаемся к вопросу: что жеделать?

Повторюсь: Нужно выгнать наркомана из дома! Все те же лоббисты наркодилеров внедряют в общественное сознание тезис, что наркомания – болезнь, и наркомана нужно жалеть, любить и лечить. На самом деле близким, и первую очередь родителям, нужно осознать, что рядом с вами поселился вурдалак, который, фигурально выражаясь, пьет вашу кровь, высасывает из вас жизненные соки, делает из вас созависимых людей. Ни в коем случае не дайте наркоману подчинить вас своей воле. Жалость к наркоману бьет наотмашь и по нему, и по всем окружающим!

Если в семью пришла такая беда, такая чума, следует бороться за своего ребенка, чтобы спасти его и, в то же время, самим не попасть под влияние создавшейся в семье негативной обстановки.

Думая о своем ребенке, которого я пытаюсь оградить от ужасного влияния наркоты, я каждый раз повторяю: спасибо Богу, что живой!

Продолжение следует…