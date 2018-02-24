В Киеве сторонники Саакшвили устроили автопробег к дому Луценко

В субботу, 24 февраля, в Киеве сторонники «Руха нових сил» устроили автопробег к дому Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом сообщается на странице «Руха нових сил» в Facebook.

Так, около 100 сторонников Саакашвили устроили автопробег к дому Луценко с требованием прекратить политическое преследование активистов и членов партии «Рух нових сил». Митинг проходит в спокойном режиме.

Отметим, что ранее Луценко заявлял, что будет инициировать снятие неприкосновенности с депутатов-сторонников Саакашвили, которые помогали ему пересечь украинскую границу в 2017 году. Он добавил, что в суд уже поданы или готовятся для представления документы в отношении одного из лидеров партии «Рух новых сил» Давида Сакварелидзе.

Напомним, в райцентре на Закарпатье сторонники Саакашвили, требуя отставкаи президента Порошенко, подожгли шины на площади. Также ранее в Киеве прошел марш сторонников Саакашвили за отставку Президента.