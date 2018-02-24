Прокурору понадобится два года, чтобы зачитать обвинения Насирову, - НАБУ

Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) понадобится приблизительно два года, чтобы полностью зачитать обвинительный акт в суде по делу экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, разместившая на своей странице в Facebook соответствующий баннер.

«2 года понадобится прокурору САП, чтобы зачитать полный текст обвинительного акта по требованию адвокатов экс-главы ГФС», - говорится в сообщении.

Напомним, что Насирова уволили 31 января в связи с наличием у него британского гражданства. Позже Насиров обжаловал в суде свое увольнение и требует возмещения зарплаты

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.

Отметим, что 20 февраля НАБУ завело еще одно дело Насирова – его подозревают в получении взятки.