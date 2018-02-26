КНДР готова к переговорам с США

Северная Корея «готова к переговорам» с Соединенными Штатами Америки.

Как сообщает «The Washington Post», об этом заявили в пресс-службе президента Южной Кореи после часовой встречи между президентом Южной Кореи Мун Чжэн Ином и представителем Северной Кореи генералом Ким Йонг Чолом, которая состоялась после прибытия делегации КНДР на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр.

«Северная Корея согласилась, что межкорейские отношения должны «улучшаться равносильно с отношениями между Северной Кореей и Соединенными Штатами», - отмечается в сообщении администрации Мун Чжен Ина.

Делегация США на церемонии Игр также присутствует, ее возглавляет дочь и советник президента США Иванка Трамп, а северокорейскую группу возглавляет Ким Йонг Чол, бывший начальник разведки, обвиняемый в причастности к нападениям 2010 года, в результате которых погибли 50 южнокорейцев.

Официальные должностные лица из делегации США исключали встречу с делегацией КНДР.

Встреча между представителями КНДР и Южной Кореи состоялась на фоне протестов, которые устроили родственники жертв погибших южнокорейцев и консервативные депутаты, которые пытались заблокировать прибытие делегации из КНДР, пишет ВВС.

Напомним, представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что в случае войны режим КНДР будет уничтожен.

Ранее КНДР провела запуск баллистической ракеты «Хвасон-15», которая поднялась в небо на 4500 км и находилась в воздухе 53 минуты, прежде чем упасть в воду на расстоянии 210 км к западу от японской префектуры Аомори. Пхеньян утверждает, что ракета способна поразить материковую часть США.