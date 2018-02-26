Деньги за лоббизм Украины получал, но не от Манафорта, - бывший канцлер Австрии опроверг подкуп со стороны команды Януковича

Бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр опроверг подозрения в незаконном лоббизме в пользу экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает DW.

В то же время он подтвердил австрийском информационному агентству APA, что совершал «оплачиваемое» лоббирование для содействия сближению между Украиной и Европейским Союзом в 2012 и 2013 годах.

Экс-канцлер опроверг, что возглавлял так называемую Габсбургскую группу политиков, участникам которой тайно платил бывший политтехнолог Януковича Пол Манафорт.

По словам Гузенбауэра, он несколько раз встречался с Манафортом, в том числе во время поездок в США, но ничего не знал о его незаконном лоббировании.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пола Манафорта в подкупе бывших европейских чиновников в интересах бывших властей в Украине.

Согласно обвинению, Манафорт заплатил экс-чиновникам, в том числе «бывшему канцлеру одной из европейских стран», более двух миллионов евро за то, чтобы они публично давали якобы независимые оценки действиям правительства Украины в период президентства Виктора Януковича.

Средства выплачивались от имени украинской Партии регионов деятелям из Габсбургской группы, работавшей в 2012-2013 годах.

Пол Манафорт работал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов с 2005 по 2014 год. В частности, он консультировал регионалов на парламентских выборах 2006 и 2007 годов, где Партия регионов занимала первое место. А также на президентских выборах 2010 года, на которых победил Виктор Янукович.

Напомним, ранее сообщалось, что Манафорт может быть причастен к отказу Украины от евроинтеграции в 2013 году.