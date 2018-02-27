Депутат горсовета напомнил Генпрокурору на счет заявления о подделанном бюджете Николаева: «Прошел год, а результатов нет»

Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков написал письмо генеральному прокурору Юрию Луценко, в котором указал, что прошел уже год с тех пор, как он заявил о подделке решения сессии о проекте бюджета города на 2017 год, а прокуратура открыла уголовное дело.

Письмо к генпрокурору Сергей Исаков опубликовал на своей странице в Facebook.

– Прошел год, но до этого времени нет никакой информации о результатах расследования этого уголовного производства, – отметил депутат.

По его словам, для расследования этого дела необходимо всего лишь сравнить суммы расходов городского бюджета Николаева на 2017 год, определенные в проекте решения (файл s-fi-007), за который голосовали депутаты городского совета, с решением мэрии от 23 декабря 2016 года №13/26 «О городском бюджете города Николаева на 2017 год», которое опубликовано на официальном сайте Николаевского городского совета.

– К сожалению, подписанное бывшим городским головой Александром Сенкевичем, и обнародованное на сайте Николаевского городского совета решение №13/26 имеет существенные отличия от проекта решения (файл s-fi-007), за который проголосовали депутаты городского совета во время 13-й сессии. Не совпадает и список объектов, расходы на которые были предусмотрены в 2017 году за счет средств бюджета развития, – указал Сергей Исаков.

В частности, депутат допускает, что должностные лица Николаевского городского совета, без соответствующих для этого полномочий, внесли изменения в принятое городским советом решение «О городском бюджете на 2017 год».

Сергей Исаков добавил, что в случае, если правоохранительные органы выявят различия, необходимо выяснить, кто может быть причастным к подделке городского бюджета 2017 года.

– Круг людей, которые могли быть причастными к подделке, небольшой. Это бывший городской голова Александр Сенкевич, который подписал решение городского совета №13/26, которое не отвечает решению, принятому на 13-й сессии городского совета; секретарь городского совета Татьяна Казакова, которая подписала приложения к решению №13/26, в которых, собственно, и имели место выявленные изменения; бывший заместитель городского головы – директор департамента финансов Валентина Бондаренко, которая готовила проект решения городского совета (файл s-fi-007) и само решение №13/26, – написал Сергей Исаков.

В заключение депутат просит Юрия Луценко дать, наконец, ответ на вопрос: имело ли место преступление во время принятия городского бюджета Николаева на 2017 год.

Напомним, что ранее Сергей Исаков отмечал, что при принятии решения о городском бюджете Николаева на 2017 год, депутаты проголосовали за один проект решения, а Сенкевич подписал другой. Как отмечается в пояснительной записке, в действиях городского головы Александра Сенкевича, который подписал решение, которое не соответствует принятому на сессии городского совета, усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.366 УК Украины «Служебный подлог» и нарушение Закона Украины «О доступе к публичной информации в Украине».