Гройсман объявил о намерении участвовать в следующих парламентских выборах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерении принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил в ходе встречи с региональными журналистами в Киеве во вторник, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Я планирую принять участие в следующих парламентских выборах, – сказал премьер.

- Я буду принимать участие (в выборах, - ред.), чтобы бороться за принятие конкретных решений, – отметил глава правительства.

В частности, он отметил необходимость решения вопроса новой избирательной системы.

- Этот вопрос нужно решить до выборов – вопрос новой избирательной системы. Парламент в первом чтении принял неплохой закон, который может быть доработан ко второму чтению, - чтобы это были открытые партийные списки, – сказал Гройсман.

Отметим, очередные выборы в парламент должны пройти в 2019 году. Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что досрочных выборов в парламент не будет.

Как известно, осенью 2014 года Владимир Гройсман попал в парламент по списку «Блока Петра Порошенко». Позже был избран спикером парламента, а в апреле 2016 года возглавил правительство.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что пойдет на второй срок, если следующие полгода будут успешными.