Рада обязала Кабмин создать Министерство по делам ветеранов

Верховная Рада предложила Кабинету Министров создать Министерство по делам ветеранов.

За принятие соответствующего проекта постановления №7505 проголосовали 241 депутат при минимально необходимых 226.

В документе отмечается, что по итогам парламентских слушаний на тему «Государственные гарантии социальной защиты участников антитеррористической операции, Революции Достоинства и членов их семей: состояние и перспективы» от 9 февраля 2017 года Кабинету Министров было рекомендовано проработать вопрос о создании Министерства по делам ветеранов.

Однако правительство не приняло никаких мер по созданию такого министерства.

В принятом во вторник постановлении содержится рекомендация правительству создать на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство по делам ветеранов - центральный орган исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Правительство должно в месячный срок проинформировать Раду о выполнении данного постановления.

Напомним, 24 февраля в Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса.